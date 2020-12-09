7 مستندات مطلوبة لتأسيس جمعية أهلية.. تعرف عليها

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الحكومة وافقت على لائحة قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وأوضح أن خطوات تأسيس جمعية أهلية تتمثل فيما يلي:

- الحصول على أوراق التأسيس من الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقع بدائرته الجمعية.

- لا يوجد عدد محدد للمؤسسين و بحد أدنى عشرة مؤسسين "طبيعي أو اعتباري" أو منهما معاً، بشرط تقديم المستندات التالية:

1- سند شغل مقر الجمعية موثق بالشهر العقاري، على أن يكون المقر مستقل و ملائم لممارسة النشاط.

2- إيداع مبلغ 100 جنيهاً في حساب صندوق دعم الجمعيات.

3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين.

4- أن يكون عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية ما بين 5 إلى 15 عضو ويشترط أن يكون العدد فردي.

5- سند متضمن اسم الشخص المفوض والمسئول عن القيام باتخاذ إجراءات القيد بالجهة الإدارية.

6- كشف بأسماء مجلس الإدارة على أن يتضمن (الاسم الرباعي لكل منهما – اللقب - السن - الجنسية - المهنة - محل الإقامة – الرقم القومي كامل).

7- كشف بأسماء المؤسسين على أن يتضمن "الاسم الرباعي لكل منهما، اللقب، السن، الجنسية، المهنة، محل الإقامة، الرقم القومي كامل" .

يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية

ونص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية، مستوفيا بالمستندات المطلوبة، ويكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية، يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، حيث يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم.