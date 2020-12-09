الأمم المتحدة تجمع 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ لعام 2021

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، جمعها لأكثر من 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ التابع لها، بهدف مساعدة الدول في الاستجابة للأزمات عام 2021، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عبر الفيديو للجهات المانحة، إن أكثر من 50 جهة مانحة، تعهدت بدفع هذه الأموال للصندوق المركزي للاستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة.

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الصندوق هو إحدى الوسائل الأسرع لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون أزمات مفاجئة أو أزمات تتدهور، وتلك الأزمات التي لا تشكل أولوية على الصعيد العالمي.

وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إلى أن هذا الصندوق الذي أُنشئ عام 2005، "ساعد هذا العام 2020، ملايين الأشخاص في الحصول على طعام ورعاية ومسكن وحماية؛ وما يزيد على 65 مليون شخص في 52 بلداً ومنطقة، بأموال بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 900 مليون دولار".