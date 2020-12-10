حكايات العشق والدم.. زوجات قتلن أزواجهن في 2020

ربما توصف السيدات بصاحبات الأيدي الناعمة، ولكن في 2020 تلطخت أيادي الكثير من النساء بدماء أزواجهن، حيث تخلصت الكثير من السيدات من أزواجهن بدم بارد إما بسبب الخيانة، أو عدم الإنفاق، أو سوء المعاملة، وآخرهن بسبب قيام زوجها بتصويرها خلال إقامة علاقة زوجية معها.

القصة الكاملة لمصرع مسن على يد زوجته الثانية بسبب عدم إنفاقه عليها

شهدت مدينة الخانكة واقعة مثيرة حيث لقي مسن 70 سنة، مصرعه طعنا بسكين في صدره خلال مشاجرة حامية مع زوجته الثانية أ . م " 50 سنة، التي اتهمته بعدم الإنفاق عليها وتركها بدون مصروفات للمنزل وحاول التعدي عليها بالضرب فغرزت سكينا في صدره فلفظت أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى.

تلقى العميد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول " س ع" 70 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضررقم 103 88 إداري 2020 إدارى مركز شرطة الخانكة.

تفاصيل مقتل شاب على يد زوجته في البحيرة.. قتلته وبكت عليه أمام إخوته

قررت النيابة العامة حبس سيدة ثلاثينية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها عمدًا، حيث اعترفت القاتلة بجريمتها لعدم تحملها الحياة معه، حيث غرست سكين المطبخ في صدره بعد مشادة بينهما.

وواصلت تمثيل دور الزوجة الحزينة على فقد زوجها، بالبكاء في الهاتف خلال إبلاغ أشقائه، أنه مات بسبب سقوطه على سيخ حديدي في حظيرة المواشي داخل مزرعته التي تبعد قرابة 500 متر عن منزل الزوجية، وظلت المتهمة تردد تلك الرواية أمام مفتش الصحة الذي حضر لتوقيع الكشف الطبي عليه، لكنه لم يقتنع بها، وأبلغ المباحث أن الوفاة فيها شبهة جنائية.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، وتم استدعاء الزوجة وتضييق الخناق عليها أثناء الاستجواب، فاعترفت بارتكابها الجريمة، وقالت إن ليلة الجريمة نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب مشاكل عائلية، وعندما هددها زوجها بالطلاق، استلت سكينا وطعنته في قلبه، موضحة أنها أخفت سلاح الجريمة، ثم أبلغت عن وفاة زوجها إثر سقوطه على سيخ حديد خلال عمله في الأرض.

شاهد زوجته تخونه.. مقتل مزارع على يد عشيقين

تمكنت مباحث قنا من كشف غموض العثور على جثة عامل بنجع حمادي مقتولا في منزله، حيث تبين قيام زوجته وعشيقها بقتله، بعد أن شاهدهما يمارسان الرذيلة على فراشه.

واعترفت "عزة ب. ك."، المتهمة بقتل زوجها بعد ارتباطها بعلاقه غير شرعية مع المتهم الثاني "عشيقها"، حيث كانت تطلبه بعد نوم زوجها في الساعات الأولى من الليل.

وقالت إن زوجها استيقظ في يوم الواقعة، دون أن تشعر به، إلا عندما دخل غرفة نومها ووجدها في أحضان عشيقها، مشيرةً إلى أنه أصيب بصدمة عصبية ولم ينطق بكلمة واحدة، وبعد ان استعاد وعيه حاول الاعتداء على عشيقها، ولكنه لم يستطع، فهدد بفضح أمر زوجته، فقام شريكها بدفعة على السلم، ثم خنقه من رقبته.

وتابعت: "بعدها قمت بإحضار حجر، وانهلت على رأسه ضربا، حتى تأكدنا من موته، وبعدها بدقائق خرج عشيقي من المنزل، وقمت بالصراخ وعندما حضر الأهالي، أخبرتهم بأن اللصوص حاولوا سرقة الجاموسة وقاموا بقتل زوجي"، وأضافت: "ظننت أنني خدعت رجال الشرطة، إلا أنه بعد 4 أيام فوجئت بهم يقبضون علي.

"يستاهل الموت 100مرة".. كواليس قتل تاجر على يد زوجته وابنه

"يستاهل الموت.. بيخلي ابني يشتغل علشان يصرف عليه.. بس مكانش ينفع نقتله لوحدنا.. اتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ الجريمة.. وخلصنا عليه.. يستاهل يموت 100 مرة".. بهذه الكلمات كشفت ربة منزل عن جريمتها بقتل زوجها بمساعدة ابنها واثنين آخرين داخل شقتهم بمنطقة الوراق أثناء مثولها أمام الجهات المختصة التى تباشر التحقيق فى الجريمة.وقالت المتهمة زوجة المجني عليه فى التحقيقات إنها كانت ترغب طوال السنوات الماضية في التخلص من زوجها لسوء معاملته لها ولأبنائها والتسبب الدائم له في الفضائح بسبب تصرفاته المشينة وعلاقاته النسائية غير الشرعية.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من سيدة بقتل زوجها- تاجر - علي يد شابين، وبمجرد تلقى البلاغ انتقلت قوة أمنية من المباحث الى مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد السادس من عمره مصاب بطلق ناري فى الرأس داخل غرفة نومه.

وتبين أن زوجة المجنى عليه،و نجل المجنى عليه، قاما بالاتفاق مع عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك لتنفيذ الجريمة.

حكاية العشق والدم في شبرا الخيمة.. تفاصيل قتل سائق على يد زوجته وعشيقه

"كان بيشك فيا.. قتلناه أنا وعشيقي علشان نتجوز".. بهذه الكلمات تحدثت السيدة الثلاثينية، المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق.

وقالت المتهمة: "أنا متزوجة من حوالي 3 سنين، واتعرفت على المتهم الثاني، من فترة وبدأ يتردد عليا فى غياب زوجي، وحصل بينا لقاءات وعلاقة جنسية، واستمرت العلاقة لحد ما جوزي بدأ يشك فيا.. قررت التخلص منه أنا وعشيقي، علشان نتجوز.

بداية الواقعة، كانت قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بتلقى بلاغًا بالعثور على جثة سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الشرقاوية بدائرة القسم، بناحية عزبة النحاس بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، وبها طعنات متفرقة، وعُثر في ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، ومبلغ مالي، ومفاتيح.

ضُبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة بدافع التخلص من المجني عليه، بالاتفاق مع زوجته حتي يتمكنا من الزواج بعد قتل المجنى عليه، وخوفًا من أن يفضح علاقتهما، فعقدا العزم على التخلص منه بقتله، وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليه بزعم تناول العشاء سويًا، وتوجها إلى مكان العثور على الجثة، وعقب وصولهما تعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثًا ما به من إصابات أودت بحياته.

بالسم فى رمضان.. كشف غموض قتل عامل على يد زوجته وابنه وصديقه

بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن بالجيزة، لكشف جريمة قتل مروعة في منطقة كرداسة، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن أم وابنها وصديقه قتلوا الزوج بـ"السم" ودفنوه، بسبب خلافات بينهم.

وأضافت التحريات أن الزوجة وضعت "السم" لزوجها أثناء تناوله وجبة الإفطار، وأنه عقب دفن المجني عليه، توجهت الابنة لمركز شرطة كرداسة وحررت محضرًا بالتغيب، وأثناء رحلة البحث والتحري، كشفت أجهزة الأمن أن راء اختفاء الأب زوجته وابنه وصديقه، والذين قتلوه بالسم ودفنوه في مقابر أبو رواش.

جريمة قبل السحور.. التحقيقات تكشف تفاصيل قتل شاب على يد زوجته وعشيقها

قبل ساعات من بداية الشهر الكريم "شهر رمضان".. نفذت سيدة وعشيقها جريمة قتل بالشرقية، حيث قتلا الزوج لكي يخلو لهما الجو وتستمر علاقتهما غير الشرعية.

الجريمة التي وقعت في قرية الحلوات بمركز الإبراهيمية، بالشرقية، كشف عن تفاصيلها المتهم الرئيسى "العشيق"، أثناء مثوله أمام قاضى المعارضات، هو والمتهمة الثانية "الزوجة"، لنظر قرار تجديد حبسهما بتهمة القتل العمد للزوج، وقال المتهم: "إنه كان مع الزوجة – العشيقة – فى منزلها مستغلا غياب الزوج – المجنى عليه – في العمل وأقام معها علاقة جنسية، وأثناء ذلك اتفق الاثنان على التخلص من الزوج وقتله.

وأضاف المتهم قائلا: "خلصت وروحت فضلت مستني الزوج لحد ما خلص شغل.. فضلت ماشى وراه لحد ما وصلنا لأرض زراعية.. والدنيا كانت هادية.. مسكت خشبة وفضلت أضربه على دماغه لحد ما مات.. بس ده كل اللى حصل.

أقاما علاقة بجوار جثته.. تفاصيل التخلص من سائق على يد زوجته وعشيقها

تلقى مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى مزار بوصول سمير ع. ع. 38 سنة سائق توك توك ومقيم بعزبة تابعة لقرية صفط أبو جرج للمستشفى العام "جثة هامدة"، بعد أن عثر عليه الأهالي وقاموا بنقله إلى المستشفى، وتبين من المعاينة أن الضحية مصاب بحروق بجميع أجزاء جسده، وكسر بقاع الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة.

وعقب وصول الجثة، انتقلت قوة من المباحث الي مكان الواقعة، وبدأت القوات في تشكيل فريق بحث جنائى، وتبين من خلال الفحص والتحري ان وراء ارتكاب الواقعة، زوجة المجنى عليه ا. م. 25 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات تردد شائعات عن سابقة قيام المجنى عليه بطرد ابنة زوجته من زوج سابق وقيامه بإساءة معاملتها، مما دفع ربة المنزل للاتفاق مع جارها "العشيق" ويدعى س. خ. 36 سنة مزارع وكان يتردد عليها لممارسة الرذيلة بفراش الزوجية أثناء غياب زوجها عن المنزل، وتم الاتفاق على التخلص منه، وأثناء توجه العشيق لمسكن الزوجة بناء على موعد سابق بينهما لممارسة الرذيلة حضر المجنى عليه للمنزل فى غير المواعيد المعتادة فشاهدها مع العشيق وتشابكا بالأيدى فقامت الزوجة بإحضار فأس من داخل المنزل وقام العشيق بضرب رأس المجنى عليه حتى فارق الحياة.

وجاء في تحقيقات النيابة والمباحث أنه عقب ارتكاب الزوجة وعشيقها قتل الضحية.. قام العشيق بوضع جثته داخل جوال وتركوا الجثة في غرفة النوم بعد إزالة آثار الدماء، ثم قاما بممارسة الجنس، وبعد ذلك توجها للزراعات وقامت الزوجة بسكب البنزين على جثة الزوج وقام عشيقها بإشعال النيران به وبالتوك توك.

صورها فيديو أثناء العلاقة".. زوجة تقتل زوجها بــ"سكين" في أكتوبر

طعنة في القلب.. كتبت نهاية موظف على يد زوجته في مدينة 6 أكتوبر، حيث قتلته الزوجة بعد أن شاهدته يقوم بتسجيل فيديو لهما أثناء معاشرتها جنسيا، لتهديدها بفضحها في حالة طلب الطلاق أو الانفصال عنه، فتوجهت إلى مطبخ الشقة واستلت سكينا وقتلته بطعنة في القلب، أودت بحياته في الحال.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل (31 سنة) مقيم الحي السادس عمارات، بمدينة 6 أكتوبر مصاب بجرح طعني بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين قيام زوجته 30 سنة بطعنه، بسبب وجود خلافات دائمة بينهما وتعديه عليها بالضرب وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة إلا أنها علمت مؤخرا قيامه بتصويرها خلال جماعهما لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى.. الأمر الذي أثار حفيظتها وتوجهت إلى مطبخ الشقة أحضرت سكينا وسددت له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال.