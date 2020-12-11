بسعر 213 ألف جنيه.. "كاما 1" أول سيارة كهربائية من إنتاج روسي

كشفت شركة كاماز الروسية رسميًا عن سيارتها الجديدة "كاما 1"، والتي تعمل بالنظام الكهربائية، وتعد أولى السيارات الكهربائية التي تنتجها روسيًا وأكثرها تميزًا.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" أهم مواصفات السيارات الكهربائية الجديدة التي أنتجتها الشركة الروسية لصناعة السيارات والشاحنات وسيارات الشحن التجارية:

- تأتي السيارة في فئة السيارات الكروس صغيرة الحجم، بأبعاد تتمثل في (طول 3.4 متر، وعرض 1.7 متر)، ويمكن أن تتسع السيارة لـ4 ركاب.

- تتحرك السيارة من حالة الثبات وحتي سرعة الـ60 كم/س، خلال 3 ثوان فقط، وتبلغ السرعة القصوى لها 150كم، إلى مسافة 250 كم دون أن تشحن بطارياتها.

- يتميز التصميم الخاص بالسيارة بهيكل أنيق وبتصميم عصري للأبواب وقبضاتها المدمجة مع جسم الهيكل، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED الموفرة للطاقة.

- تتوافر السيارة بجنوط مجهزة بأقراص بتصميم رياضي جذاب، أما قمرة السيارة من الداخل تم تجهيزها بواجهة قيادة متطورة تتميز بشاشة إلكترونية تعمل باللمس مثبتة على المقود قبالة السائق، بالإضافة إلى (وسادتي أمان هوائتين).

- تعمل السيارة بمحرك كهربائي يولد قوة قدرها 109 حصان، ببطارية باستطاعة 33 كيلواط، تكفيها لقطع مسافات تتراوح ما بين 200 و300 كلم بالشحنة الواحدة.

ويتوقع أن ينتج مصنع "كاماز "الروسي كل عام نحو 20 ألف سيارة كهربائية روسية، أما سعرها فبلغ مليون روبل، ما يعادل نحو 13.3 ألف دولار أي مايعادل 212,800 جنيه تقريبًا.