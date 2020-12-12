"الشيطان الأخضر" يشارك في مهرجان العين السينمائي يناير المقبل

يشارك الفيلم القصير والذي يحمل عنوان "الشيطان الأخضر"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائي، والتي تُقام تحت شعار سينما المستقبل في الفترة من 23 إلى 27 يناير من عام 2021، وذلك في مدينة العين بدولة الإمارات، حيث يشارك العمل في مسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا"، وهي مسابقة جديدة واستثنائية أعلن عنها المهرجان في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا، لتشجيع المبدعين في سرد قصص الحجر الصحي التي التزم بها العالم إجباريًا.

وتدور أحداث فيلم "الشيطان الأخضر"، حول المواقف الواقعية التي حدثت خلال بداية انتشار موجة فيروس كورونا "كوفيد -19"، والجمع بينهم في قصة واحدة خيالية تتجسّد فيها الكورونا بصورة طفلة صغيرة مخيفة.

وتستعرض أحداث فيلم "الشيطان الأخضر"، مدى الحقد والأنانية الذي يكنه بعض المصابين من إخفاء إصابتهم بغرض نقل العدوى للمزيد من الأشخاص.

فيلم "الشيطان الأخضر" من بطولة كاي سامح، إسلام غزولي، كرستينا عياد، أميرة مصطفى، مروة خطاب، ماريان مدحت، رانيا إسماعيل، رانيا أشرف، محمود شتله، ماجدة صفوت، جيهان العربي، توماس سامح، ليلى إسلام، قصة وسيناريو وحوار ماريان حنا، مدير التصوير راجي ماجد، مهندس الصوت عماد عزيز، بوستر ماتيو كيرلس، إخراج مينا عدلي.

ومن الشروط التي وضعتها إدارة مهرجان العين السينمائي، لمسابقة "إصنع فيلمك في زمن الكورونا"، وهى المسابقة التي تم استحداثها، أن تكون مدة الفيلم القصير تتراوح مابين 3 دقائق إلى 15 دقيقة، وأن تكون قصص الأفلام المقدمة في المسابقة عن تأثير وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19" على الحياة، فضلًا عن أن المشاركة متاحة للإماراتيين ولجميع المقيمين بها من مختلف الجنسيات.

وتتضمن مسابقة "إصنع فيلمك في زمن الكورونا"، جائزتين، الأولى جائزة أفضل فيلم بقيمة 10 آلاف درهم، والثانية جائزة أفضل فكرة بقيمة 5 آلاف درهم، وتذهب هذه الجوائز لمخرجي الأفلام الفائزة.