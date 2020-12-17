20 اتفاقية منذ التسعينات.. أوجه الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات

تنظم علاقات التعاون بين مصر والإمارات من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، تجاوز عددها الـ20 اتفاقية منذ التسعينيات وحتى العام الجاري.

فعلى سبيل المثال، وقعت الدولتين في فبراير 2018 اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لتحديث العمل الحكومي، بالاستفادة من الخبرات التي تمتعت بها الإمارات على صعيد تميز الأداء الحكومي.

ومنذ توقيع الشراكة، نظمت سلسلة من الورش التدريبية الفنية للتميز الحكومي لموظفي الحكومة المصرية، بمشاركة 3700 موظف، كما تدرب نحو 2400 موظف حكومي مصري، على مختلف مجالات تطوير العمل الحكومي، عبر 35 ألف ساعة تدريب، بحسب المرصد المصري.

كما يُعد صندوق أبو ظبي للتنمية، من أهم شركاء التنمية في مصر؛ إذ يبلغ نصيبه من المساعدات التنموية 530 مليون دولارا؛ إذ شارك في تمويل شركة الزهراء الزراعية «توشكا»، وفي تطوير منطقة منشأة ناصر.

وبلغ نصيب صندوق «خليفة لتطوير المشاريع»، من المساعدات التنموية، نحو 200 مليون دولار؛ إذ يرتكز نشاط الصندوق في مصر على دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

وبالانتقال إلى السياحة، شهد البلدان معدلات تبادل سياحي مرتفعة؛ إذ بلغ عدد نزلاء المنشأت الفندقية من مصر في الامارات خلال 2018، نحو 612.6 نزيل، ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالامارات، يبلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية 80 أسبوعيا إلى القاهرة.

وأخيرا، شهدت العلاقات بين مصر ودولة الإمارات، عددا من الزيارات الرسمية الثنائية المتبادلة بين مسؤولي البلدين؛ إذ استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولي عهد أبو ظبي، نحو 9 مرات، منذ توليه الرئاسة عام 2014، وحتى أواخر العام الماضي.

بينما زار الرئيس السيسي دولة الإمارات أكثر من 6 مرات، ما يدلل على رغبة الجانبين في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، على المستويات والأصعدة كافة.