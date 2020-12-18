«المصرية للسيارات» تفتتح صالة عرض جديدة لـ«سيارات ستروين»

افتتحت شركة المصرية للسيارات، أحد موزعي السيارات في السوق المصري، صالة عرض جديدة لـ«سيارات سيتروين» في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وحضر الافتتاح محمد القصراوي، رئيس مجموعة شركات قصراوي، والمهندس مصطفى حسين، العضو المنتدب، وأحمد داوود، مدير عام المبيعات والتسويق في القصراوي، علاوة على أمجد الفقي، مدير المبيعات، وسارة القصراوي، مديرة التسويق، وتبلغ مساحة صالة العرض 400 متر مربع، ويغطي خدمات منطقة مصر الجديدة، ومدينة نصر، وتم تصميمه على أحدث طراز لـ سيتروين فرنسا.

ومن جانبه قال محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، إن الشركة ستتوسع الفترة المقبلة خلال عام 2021 في إنشاء صالات العرض، حيث تستعد لإنشاء مركزين خدمة في التجمع، مضيفًا أن الشركة تسعى للتوسع حتى تغطي أنحاء الجمهورية بالكامل.

وأضاف ريان أن هناك صالات عرض سيتم إنشاؤها للسيارات الفاخرة.

يأتي ذلك فى إطار الخطط الطموحة التي تسعى شركة القصراوي جروب _ وكلاء علامة سيتروين الفرنسية _ لتنفيذها فى السوق المصري، ومن منطلق حرصها على تكوين فريق قوى من شبكة الموزعين.

ومن جانبه صرح محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوى جروب _، بأنه بعد النجاح الكبير الذى حققته سيتروين فى مصر بعد العام الأول من استحواذنا عليها سواء على صعيد المبيعات أو القيمة السوقية لعلامة سيتروين فى مصر _ باتت سيتروين بمثابة الحلم والطموح لقطاع كبير من المستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية، ومن هذا المنطلق كان من الطبيعى أن تتوسع على صعيد شبكة الموزعين، حتى نقترب من العملاء سواء على مستوى قاعات العرض أو مراكز الصيانة، وتابع: أعتقد أن هذه الخطوات سوف تعزز من مبيعات وقيمة علامة سيتروين الفرنسية العريقة.