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خبير: المستقبل سيكون للسيارات الأوروبية في السوق المصري

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عمر العربي
10:06 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
سيارات

سيارات

اختفت العديد من شركات السيارات في السوق المصري خلال الفترة الماضية، وظهرت شركات أخرى حققت مبيعات مرتفعة، منذ تطبيق "الزيرو جمارك".

وتعليقًا على ذلك، قال رأفت مسروجة خبير السيارات، إن السوق المصري سوق خصب لجذب الاستثمارات الخارجية بكل أشكالها وعلى رأسها السيارات، لافتًا إلى انتشار العديد من الشركات الصينية والكورية واليابانية والأوروبية.

وأضاف "مسروجة" أن المستقبل سيكون للسيارات الأوروبية، بسبب التطور الكبير الذي وصلت له، إضافة إلى إلغاء الجمارك عليها، وكذلك السيارات الصينية التي لها أصل أوروبي، والتي تحسنت مبيعاتها في السوق.

وأوضح أن السيارات التي تقل مبيعاتها هي اليابانية والصينية والكورية، وأن الشركات التي ليس لها شراكة مع دول أوروبية سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، ولكن في السيارات الكهربائية.

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