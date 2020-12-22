تطوير إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تولي اهتماماً بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، وخاصةً القرى منخفضة المناسيب الأرضية لتعرضها للغرق، لافتاً إلى أنّ الأجهزة التنفيذية خلال أزمة السيول الأخيرة واجهت الأزمة، وتم عودة الحياة إلى طبيعتها بتلك القرى بشكل شبه كامل خلال 3 أيام، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الري للحفاظ على هذه القرى، والانتهاء من أعمال محطة البطس بشكل كامل ودخلت التشغيل الفعلي.

وأكد المحافظ على بذل المزيد من الجهد، والعمل من خلال المنظومة التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات، لافتاً إلى أنّ الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي"، والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التي تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين.

ولفت إلى أنّ فكرة التخطيط التشاركي التي تنفذها الدولة تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين، لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التي سيتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة، ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين، مشيراً إلى أنّ وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، يعملان لتطوير عدد من القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا كمرحلة أولى، من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وطالب رفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، بتوفير موقف لسيارات الأجرة خط سنورس - الجيزة، تخفيفاً عن كاهل المواطنين، إضافة إلى توفير وسائل المواصلات لربط سنورس بمدينة الفيوم، وكذلك ربط مدينة الفيوم ببني سويف، تخفيفاً على المواطنين وطلاب الجامعة، فضلاً عن تمهيد طريق سنورس - سنهور القبلية، مروراً بقرية ترسا، وكذا المطالبة بإنشاء طريق دائري لسنورس لسير سيارات النقل الثقيل لنقل مواد مصانع الطوب، إضافة لمشكلة الباعة الجائلين بميدان سنورس والسويقات العشوائية.

ورداً على تلك المطالب، أكد المحافظ على التنسيق مع مسئولي محافظة الجيزة في أقرب وقت، لبيان إمكانية تسيير سيارات سنورس - الجيزة، والإجرءات اللازمة لذلك، وبشأن إنشاء طريق دائري لسنورس، وجه الأنصاري بتشكيل لجنة هندسية بالتنسيق بين المحافظة ومجلس مدينة سنورس للرفع المساحى للمنطقة، وتحديد التكلفة التقديرية، وبشأن خطوط سير سيارات الأجرة بين سنورس ومدينة الفيوم، وبين مدينة الفيوم وبنى سويف، أكد المحافظ على حصر كافة مواقف السيارات، وعدد سيارات الأجرة، لدراسة الأمر على بيانات واقعية لحل الأزمة جذرياً.