تطوير إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية
محافظ الفيوم يوجه بحصر مواقف سيارات الأجرة وخطوط سيرها بسنورس
كتب:
أسماء أبو السعود
11:22 م | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تطوير إطسا ويوسف الصديق بالفيوم ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تولي اهتماماً بالقرى المتاخمة لبحيرة قارون، وخاصةً القرى منخفضة المناسيب الأرضية لتعرضها للغرق، لافتاً إلى أنّ الأجهزة التنفيذية خلال أزمة السيول الأخيرة واجهت الأزمة، وتم عودة الحياة إلى طبيعتها بتلك القرى بشكل شبه كامل خلال 3 أيام، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الري للحفاظ على هذه القرى، والانتهاء من أعمال محطة البطس بشكل كامل ودخلت التشغيل الفعلي.
وأكد المحافظ على بذل المزيد من الجهد، والعمل من خلال المنظومة التشاركية والتنسيق بين مختلف الجهات، لافتاً إلى أنّ الدولة تنفذ لأول مرة مبادرة "التخطيط والعمل التشاركي"، والتي تعتمد على إشراك كافة فئات المجتمع، لوضع الخطط التنموية التي تشتمل على الاحتياجات الضرورية والملحة للمواطنين.
ولفت إلى أنّ فكرة التخطيط التشاركي التي تنفذها الدولة تقوم على عقد عدة لقاءات، تشارك فيها كافة الجهات والمواطنين، لوضع الموازنة التشاركية والمشروعات التي سيتم تنفيذها والجهات المنفذة ومدة ومراحل التنفيذ، لتحقيق النتائج المستهدفة، ويكون لتلك المشروعات عائد ملموس على المواطنين، مشيراً إلى أنّ وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، يعملان لتطوير عدد من القرى بمركزي يوسف الصديق وإطسا كمرحلة أولى، من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وطالب رفعت ضاوي، عضو مجلس النواب، بتوفير موقف لسيارات الأجرة خط سنورس - الجيزة، تخفيفاً عن كاهل المواطنين، إضافة إلى توفير وسائل المواصلات لربط سنورس بمدينة الفيوم، وكذلك ربط مدينة الفيوم ببني سويف، تخفيفاً على المواطنين وطلاب الجامعة، فضلاً عن تمهيد طريق سنورس - سنهور القبلية، مروراً بقرية ترسا، وكذا المطالبة بإنشاء طريق دائري لسنورس لسير سيارات النقل الثقيل لنقل مواد مصانع الطوب، إضافة لمشكلة الباعة الجائلين بميدان سنورس والسويقات العشوائية.
ورداً على تلك المطالب، أكد المحافظ على التنسيق مع مسئولي محافظة الجيزة في أقرب وقت، لبيان إمكانية تسيير سيارات سنورس - الجيزة، والإجرءات اللازمة لذلك، وبشأن إنشاء طريق دائري لسنورس، وجه الأنصاري بتشكيل لجنة هندسية بالتنسيق بين المحافظة ومجلس مدينة سنورس للرفع المساحى للمنطقة، وتحديد التكلفة التقديرية، وبشأن خطوط سير سيارات الأجرة بين سنورس ومدينة الفيوم، وبين مدينة الفيوم وبنى سويف، أكد المحافظ على حصر كافة مواقف السيارات، وعدد سيارات الأجرة، لدراسة الأمر على بيانات واقعية لحل الأزمة جذرياً.