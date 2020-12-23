جهاز الاستثمار العماني يطلق منصة إلكترونية جديدة لدعم «رؤية 2040»

أطلق جهاز الاستثمار العُماني، منصة «ثقات» الإلكترونية، والتي تتيح لأصحاب الكفاءات والخبرات والقدرات الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات التابعة للجهاز.

وتأتي المنصة الجديدة تكاملاً لبرنامج «روابط» الذي أطلقه الجهاز مؤخراً لإرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة وإنشاء حلقة وصل مباشرة لربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية «عُمان 2040»، خاصة فيما يتعلق بتنمية مصادر التنويع الاقتصادي.

وتهدف «ثقات» إلى تأسيس قاعدة بيانات متكاملة من أجل استقطاب من تنطبق عليهم المعايير لإشراكهم في آليات صنع القرار في الشركات التابعة للجهاز، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة، حيث تتيح المنصة إمكانية قيام من يرون في أنفسهم الكفاءة بالتسجيل ضمن نخبة من الكفاءات الوطنية وإرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات وشهادات الخبرة المطلوبة ليتسنى للجهاز الرجوع إليها من أجل ترشيح ممثلين له لشغل مقاعد في مجالس إدارة هذه الشركات الأمر الذي سيسهم في وجود سجل للمواهب والكفاءات لهذا الغرض.

يأتي ذلك في إطار تفعيل «الحوكمة والأداء المؤسسي» باعتباره محوراً أصيلاً في رؤية 2040، والذي يهدف إلى تحسين فعالية الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون، إضافة لرفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف، ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد.

وأوضح ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بالوكالة، أن المنصة الجديدة جاءت ترسيخاً للدور الذي يقوم به الجهاز من أجل تجسيد التوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ولتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق ذلك.

وتختص مجالس إدارة الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني بالإشراف على الأعمال التجارية للشركات وتقديم الرؤية والتوجيه الاستراتيجي ومعالجة المخاطر المرتبطة بالأعمال من خلال الاستفادة من خبرات الأعضاء وإبراز أفضل جهودهم في هذا المجال، حيث يتم ذلك عبر اتباع أعضاء مجالس الإدارة النهج الحكيم في أداء أدوارهم وفقاً لأفضل الممارسات المهنية وإظهار سمات القيادة والنزاهة.