حملات بأسيوط لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وغرامة للمخالفين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخراً الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها، مشدداً على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس وبكل حزم وحسم.

وأوضح محافظ أسيوط أن حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، قد قام بالمرور على المواقف العامة ومحطة السكة الحديد والبنوك وتفقد الإدارة التعليمية وعدد من الشوارع ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة وتطبيق سلسلة التدابير والاجراءات الإحترازية والوقائية والأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، موجهاً كل الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، فضلاً عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشآت الحكومية والخاصة والمواقف والتنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشأت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.