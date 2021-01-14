توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 مواطنا من ذوي الهمم في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكولي تعاون للتدريب المهني بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة وشركة «تراست» للبرمجيات والصيانة بسوهاج، ومصنع «الأصلي للملابس الجاهزة» بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، لتدريب 280 من ذوي الهمم، ومن شباب وفتيات سوهاج، بحضور الدكتور هشام أحمد أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة.

وأشاد محافظ سوهاج بالمبادرة والقائمين عليها لتدريب شباب سوهاج خاصة من ذوي الهمم، لافتًا إلى أهمية المتابعة الجيدة لتنفيذ تلك البروتوكولات على أرض الواقع وتحقيق أهدافها والإعلان عنها بشكل جيد، ومتمنيًا نجاح تلك التجربة وتحقيق الاستفادة للمتدربين وأصحاب العمل.

وأوضح الدكتور هشام ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن توقيع بروتوكولي التعاون اليوم يأتي بموافقة وزير القوى العاملة محمد سعفان، ورعاية محافظ الإقليم، حيث يهدف البروتوكول الأول إلى تدريب 100 شاب وفتاة من ذوي الهمم على مهن صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلي والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية، مشيرًا إلى مراعاة ملائمة التدريب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، في مدة زمنية 100 ساعة تدريبية، طبقًا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر اعتبارًا من فبراير القادم مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة المتدربين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن البروتوكول الثاني يستهدف تدريب 180 شابًا وفتاة على مهنة الخياطة والتفصيل، بواقع 15 متدربًا شهريًا، في مدة زمنية 150 ساعة تدريبية، طبقًا للمناهج المعتمدة من وزارة القوى العاملة.

وأشار وكيل مديرية القوى العاملة إلى أن مدة البروتوكول 12 شهرا تبدأ من فبراير المقبل.