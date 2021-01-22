انقل موقف ميكروباصات عزبة النخل العشوائي يا محافظ القاهرة

نعاني نحن سكان شارع شرق السكة، آخر شارع عين شمسن بجوار محطة مترو عزبة النخل، من انتشار سائقي الميكروباص في المنطقة، واتخاذهم من الشارع موقفاً عشوائياً لهم، ما يسبب لنا زحاماً شديداً، ويعوق عمل سيارات الإسعاف والمطافئ، وغيرها من سيارات الخدمات العاجلة، بخلاف ما نعانيه من سلوكيات هؤلاء السائقين، وسبق أن تقدمنا بأكثر من شكوى لحي المرج وكان الجواب «شوفوا لنا مكان ننقلهم فيه»، هذا على الرغم من وجود موقف للميكروباصات بالفعل أسفل وبري مسطرد، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال فحص شكوانا، وتوجيه المسؤولين في المحافظة وحي المرج بسرعة نقل الموقف رحمة بسكان المنطقة والمترددين عليها.

عن الأهالي

أشرف عوض عبدالحميد