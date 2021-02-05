العثور على جثة شاب داخل سيارة ملاكي أسفل محور سمالوط «مصاب بطلق ناري»

عثر أهالي مركز سمالوط في المنيا، على جثة شاب متعفنة داخل سياره ملاكي كانت متوقفة بالقرب من محور سمالوط، مصابا بطلق ناري اخترق أسفل الذقن والرأس حتى خرج من سقف السيارة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن عثور الأهالي علي جثة متعفنة لشاب داخل سيارة ملاكي رقم «1252 ن د ا»، أسفل كوبري محور سمالوط، وبها آثار طلق ناري اخترق أسفل الذقن والرأس.

وانتقل العميد عمرو فؤاد، مأمور مركز شرطة سمالوط، وفريق من إدارة البحث الجنائي، برئاسة الرائد محمد عليوه، رئيس المباحث، وتم العثور على جثة شاب يدعي «ولي الدين.ع.ح»، 36 عاما، لا يعمل، وبها آثار طلق ناري، كما عثر على سلاح إلى داخل السيارة، وتم التحفظ عليه لحين إخطار المعمل الجنائي لفحصه.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة، التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث وكشف غموضه.

وقال مسؤول أمني، إنه تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث، لافتا أن المتوفي كان يعمل خارج البلاد وعاد منذ فترة قليله، وحينما تم العثور علي الجثة وجدت في حالة تعفن داخل السيارة، أي أن الحادث وقع قبل أيام.

أقرأ المزيد:

وفاة خطيب مسجد أثناء ذهابه لصلاة الجمعة بالمنيا.. «عمره 77 عاما»