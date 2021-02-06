«منجاوي» للساخرين: «أنا مش من كوكب تاني.. أنا زيي زيكم» (فيديو)

أعرب الفنان إيهاب بدر الدين، صاحب الشخصية الشهيرة «منجاوي»، في فيلم «كلمني شكرًا»، عن استيائه الشديد، من السخرية التي يتعرض لها من آنٍ لآخر، سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إيهاب بدر الدين، لـ«الوطن»، إنّه يتعرض أحيانًا لمواقف محرجة في الشارع، ونظر البعض له بدهشة كبيرة، موضحًا: «بيسخروا مني وبضايق..بيبصوا لي كأني فيه حاجة، أو جاي من العالم الآخر.. بيعاملوني كأني حالة مختلفة عن البشر».

وبعث إيهاب بدر الدين، برسالة إلى الساخرين، قائلًا: «أنا إنسان سوي وزيي زي البشر عادي خالص.. ومفيش فيّا حاجة أنا كويس وسليم».

إيهاب بدر الدين، شارك في عدد من الأعمال الفنية، وكان الظهور الفني الأول له من خلال فيلم «كلمني شكرا»، عام 2010، وتوالى ظهوره في عدد من الأعمال، منها «صرخة نملة» و«سوق الجمعة».

يذكر أن فيلم «كلمني شكرا» عرض لأول مرة عام 2010، وتدور أحداثه حول إبراهيم توشكى الذي يعيش وهم النجومية، ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته، وعندما تتبدد أحلامه يبدأ في التحايل على واقعه بالفهلوة التي تصل أحيانًا للنصب والاحتيال، فيشتري خطوط محمول ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير ثم ينشئ شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية، فيقع في المشكلة تلو الأخرى.

فيلم «كلمني شكرا»، عمرو عبد الجليل، وغادة عبد الرازق، شويكار، وداليا إبراهيم، وصبري فواز، وماجد المصري، وحورية فرغلي، وآخرين، وهو من تأليف عمرو سعد وإخراج خالد يوسف.

فيما تدور أحداث فيلم «سوق الجمعة» حول عالم سوق الجمعة الذي يرتاده الفقراء كل أسبوع، والارتحال مع التجار المتواجدين وحياتهم الشخصية وتعاملاتهم مع الزبائن، ويمتزج بقصة مأساوية يسعى فيها عضو إحدى الجماعات الإرهابية يُدعى (مالك) إلى وضع قنبلة وسط الأهالي في السوق لتفجيره، وذلك بعد أن يُوهم (سيد خرطوش) بأنه تاجر أنتيكات.