إصابة مواطن بطلق ناري مجهول بقرية «الدير» في قنا

أصيب شخص بطلق ناري، اليوم، بقرية الدير، جنوب محافظة قنا، وجرى نقله إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحررمحضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد بإصابة «إبراهيم.م»، 41 عامًا، بطلق ناري فى الساق الأيسر، بقرية الدير الشرقي جنوب محافظة قنا.

وتبين بحسب التحريات وشهود عيان أن المصاب أصيب بطلق ناري بالساق، أثناء تواجده في القرية، ولم يعرف مصدره حتى اللحظة، وجرى تحويله إلى المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.