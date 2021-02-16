صبحي حسنين: سنمنع دخول السيارات للحرم الجامعي دعما للرياضة

قال الدكتور صبحي حسنين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، إن الجامعات المصرية، أصبحت تضم مدن رياضية متكاملة، وتستطيع هذه المدن، أن ترفع مستوى الطلاب البدني، وتخدم أيضا المحافظة بالكامل، مثل المدن الجامعية في أسيوط والمنصورة، وستستطيع هذه المدن في تنشئة 5 ملايين طالب وطالبة، لذا أطلق معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مبادرة «حرم جامعي رياضي حي»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وهذه المبادرة أول فعالية في المبادرة، التي ستشمل أنشطة رياضية عديدة لمختلف الطلاب، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الرياضة أمن قومي.. وقريبا منع السيارات من دخول الحرم الجامعي

وأضاف «حسنين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «extra news»، أنه سيتم إقامة فعاليات عن بعد، مع بعض الفعاليات التي ستقام بشكل مجمع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مشددا على شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي قال إن الرياضة أمن قومي للبلاد، خاصة للشباب الذين سيكونون أمل الأمة ومستقبلها، وظهر حرص الرئيس من خلال مبادرة الدراجة، استعدادا لمنع دخول السيارات للحرم الجامعي، من أجل استخدام الدراجات فقط، وسيتم أيضا استخدام المدن الجامعية، التي تصل إلى مئات الأفدنة، من أجل العودة بالنفع على صحة الطلاب.

سنسمح بذهاب الطلاب بالدراجات

وتابع: «سنسمح للطلاب بالذهاب إلى الجامعة بالدراجة، من أجل صحة أفضل ونشر الثقافة الرياضية والروح الرياضية، لأن هذه الشعارات، ستعود بالإيجاب على الشباب مع إتاحة فرص اكتشاف المواهب الرياضية، لتمثيل مصر على المستوى العربي والإقليمي والعالمي والأوليمبي».