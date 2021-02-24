تعرف على فوائد عودة رحلات الشارقة إلى الأقصر بعد توقف 9 سنوات

عدد ثروت عجمي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، الفوائد التي ستعود على القطاع السياحي المصري بصفة عامة والعاملين بالسياحة بالصعيد بصفة خاصة بعد بدء تسيير رحلتين أسبوعيا من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأقصر يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وقال عجمي إن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتم تسيير فيها رحلات من الشارقة للأقصر بعد توقف نحو 9 سنوات.

وأضاف لـ«الوطن» أن أولى هاتين الرحلات وصلت مساء أمس الثلاثاء والأخرى ستصل اليوم الأربعاء وعلى متنهما سائحون من كل دول العالم.

عجمي: الفترة المقبلة ستشهد تسيير دول عديدة لرحلات إلى الأقصر وأسوان

وأشار إلى أن الشارقة ستكون مركزا لنقل السياح من جميع دول العالم خاصة من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا إلى الأقصر والذي يصعب على سائحي تلك الدول زيارة مصر حاليا وذلك بسبب أن البعض من تلك الدول لا يوجد بينها وبين الأقصر خطوط طيران مباشرة كبعض دول الشرق الأقصى، والسبب الآخر هو توقف بعض الدول الأوروبية عن تسيير رحلات مباشرة لمصر حاليا بسبب جائحة كورونا.

وأكد عجمي أن تلك الرحلات ستكون مقدمة لعودة الرحلات من دول العالم إلى المدن السياحية بالصعيد، خاصة أن الأقصر وأسوان من أقل المحافظات بمصر إصابة بكورونا، كما أن العديد من دول العالم بدأت في تطعيم مواطنيها بالأمصال المضادة لكورونا ما يجعلهم قادرين خلال فترة قصيرة على العودة للسفر والسياحة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر إلى أن السائح القادم لزيارة المدن الأثرية والثقافية مهم جدا، حيث إنه من ذوي الإنفاق المرتفع كما أن فترة إقامته بمصر تكون أطول من السائح القادم لزيارة المدن الشاطئية، موضحا أن كل المنشآت السياحية والفندقية بالصعيد تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يكفل حماية السياح الأجانب والعاملين من الاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح عجمي أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر لن ترتفع قبل بداية موسم الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه بداية من شهر أكتوبر 2021 ستبدأ التدفقات السياحية من مختلف دول العالم خاصة من أوروبا ودول جنوب شرق آسيا في القدوم للأقصر.