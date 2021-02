«السعودية العظمى» تريند يتصدر «تويتر»: «سي آي إيه» كذبت لغزو العراق

تصدر هاشتاج «السعودية العظمى» ترند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد ساعات من نشر البيت الأبيض تقرير الاستخبارات الأمريكية والذي تضمن استنتاجات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتداول السعوديون صورًا لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول في عام 2003، وهو يعرض استنتاجات الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» في مجلس الأمن، للزعم على أن صدام حسين يمتلك سلاحًا نوويًا لتبرير غزو العراق، وهو ما كان كذباً وتلفيقاً لتبرير الحرب.

Our region always suffered due to #CIA_fake_reports example : the

Fake report on Iraq WMD..

وكتب عبد الرحمن الحربي في تغريدة: «نحن نقف مع قائدنا ولي العهد بكل حب وإخلاص».

‏وعلق السعودي سعد بن محمد القاضي على بيان ‎وزارة الخارجية حول التقرير الأمريكي: «بيان يعكس قوة ‎السعودية العظمى وثقلها السياسي على مستوى المنطقة والعالم، وهذه لغة الكبار، لغة الند للند».

بيان #وزارة_الخارجية … بيان يعكس قوة #السعودية_العظمى وثقلها السياسي على مستوى المنطقة والعالم … وهذه لغة الكبار …لغة الند للند.

وغرد خلف الدوسري: «نحن مع قيادتنا متماسكين».

#الشعب_السعودي

















وكتبت دينا الغامدي: «نحن فخورين بولي العهد ونقف مع قائدنا، على الكونجرس أن يتوقف عن الكذب».

‏وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا قالت فيه: «إنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلًا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها».

‏‎وتابع البيان، الصادر أمس الجمعة، «أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة».