أول تحرك من البرلمان بشأن الاستفزازات الإثيوبية تجاه رهبان مصر بالقدس

تقدم النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان عاجل بمجلس النواب موجهاً لوزير الخارجية، في شأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للدفاع عن حقوق مصر وحق الرهبان المصريين في دير السلطان بالقدس الشريف.

بيان عاجل بمجلس النواب موجهاً لوزير الخارجية

وجاء البيان العاجل، بعد استمرار الاستفزازات الصادرة من الرهبان الإثيوبين تجاه الرهبان المصريين بالقدس، ورفع العلم الإثيوبي على دير السلطان المملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية المقام على الأراضي المقدسة بالقدس، وسط تواطؤ وانحياز من شرطة الاحتلال، وذلك وفق المشاهد المروعة التي توثق تلك الاستفزازات والتواطؤ والتعدي على الرهبان المصريين والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.