وفد السفراء العرب يطلع مسؤولا فرنسيا على تطورات العدوان الإسرائيلي على القدس

أطلع وفد يمثل مجلس السفراء العرب بباريس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست فيفر، على تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والقدس.

وضم وفد السفراء، عميد السلك الدبلوماسي العربي في باريس، سفير جيبوتي السفير عايد يحيى، ورئيس بعثة الجامعة العربية في فرنسا السفير بطرس عساكر، وسفراء مصر والأردن وتونس والسعودية وقطر والمغرب، إلى جانب سفير فلسطين سلمان الهرفي.

وقدم السفير يحيى، شكره لفرنسا، على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، واصلا شكره لـ«فيفر» على سرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لجميع الدول العربية.

وأدان «يحيى» هذا العدوان المستمر، مؤكدا أنه ليس وليد أيام أو شهور قليلة، بل هو عدوان مستمر منذ اليوم الأول للاحتلال، مشددا على ضرورة العمل من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.

بدوره، استعرض السفير عساكر، قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الخاص بالعدوان الأخير على الشعب الفلسطيني.

وأكد دور الجامعة العربية وموقفها من القضية الفلسطينية، معتبرا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، ولابد للعالم من التحرك بشكل فعال وإجبار إسرائيل على احترام الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.

بدوره، قدم السفير الهرفي، مذكرة تفصيلية بتطورات العدوان الإسرائيلي الأخير على شعب فلسطين، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ما زالت تمارس سياساتها الاستيطانية والاحتلالية اللاشرعية والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث بدأت استفزازاتها في مدينة القدس المحتلة، بمحاولة طرد العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح، ثم وسعت عدوانها ليشمل مدينة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأيضاً تعاملت بقمع وحشي مع التظاهرات الداعمة للقدس في كل أماكن التواجد الفلسطيني وصولا إلى مدن أراضي 48.

وأكد «الهرفي» أن التعامل الوحشي الإسرائيلي مع الفلسطينيين والمجازر التي ترتكبها سواء في غزة أو القدس أو في كل الأراضي المحتلة تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك أن دولة الاحتلال تمارس حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم الحرب اليومية في وضح النهار.

وشدد «الهرفي» على أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها مع المنظمات الدولية المختلفة كمحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو وغيرها، وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها المتواصلة وثمن احتلالها لأراضي دولة فلسطين.

وطالب فرنسا، ببذل كل جهودها مع كل الدول الأخرى لوقف العدوان الآثم وحماية المدنيين الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين بما يضمن حلا جذريا للصراع يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس.