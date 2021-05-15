مصر تدخل عصر صناعة القطارات: توطين وتكنولوجيا متطورة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر «القناة الأولى»، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تدخل عصر صناعة القطارات».

توطين التكنولوجيا في قطاع الصناعة هو أحد أولويات الدولة

توطين التكنولوجيا في قطاع الصناعة هو أحد أولويات الدولة خاصة في ظل امتلاك مصر حاليا كل مقومات نقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية مما يسهم في فتح الطريق أمام التصدير إلى دول المنطقة والقاهرة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به.

توقيع مذكرات تفاهم لتوطين صناعات قطارات المترو والقطارات

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، وتمّ توقيع مذكرات تفاهم لتوطين صناعات قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والتنمية الاقتصادية وشركة نيرك وشركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية.

الرئيس وجه بتوطين الصناعة المحلية بنسبة تصل إلى 25% في غضون عامين

وبهذا تبدأ مصر أولى خطوات تصنيع حقيقية للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تصل نسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% في غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد 4 أعوام ثم ستصل إلى 75% خلال 6 سنوات.

وتضمن بنود المذكرة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف يقدمها هيونداي إلى نيرك، وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع القطارات في بورسعيد ضمن خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر وبخاصة عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية على أن يتم الاستفادة من تجارب الأخرى.