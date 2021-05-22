اليوم.. نظر الطعون على حكم رفض وقف حل مركز شباب تلا

تنظر المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الطعون المقامة على أحكام القضاء الإداري والتي قضت برفض وقف تنفيذ حل مجلس إدارة مركز شباب تلا بمحافظة المنوفية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق، برفض الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحام، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصفته، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، المتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة للمركز بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

3 دعاوى رفضت أمام القضاء الإداري

ونظرت 3 دعاوى قضائية ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصفته، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفته، ورئيس الجهة الإدارية المركزية بوزارة الشباب بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بصفته.

وتضمنت الدعوى الأولى التي قيدت تحت رقم / 50631 لسنة 74 ق أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة، مطالبات عاجلة لوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم (80) لسنة 2020 الصادر من وزير الشباب والرياضة، فيما تضمنته المادة الأولى منه، بإخضاع الطاعن لأحكام لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير أعضاء الجمعية العمومية، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم (80) لسنة 2020 الصادر من وزير الشباب والرياضة، فيما تضمنته المادة الثالثة من ذات القرار، حذف عبارة، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، الواردة بنصوص المواد أرقام (51 ، 52 ،54 باللائحة).

أما الدعوى الثانية التي قيدت تحت رقم 52018 لسنة 74 ق، فطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والصادر من المطعون ضدهما الأول والثالث، بامتناعهما عن إلزام المطعون ضدهما الخامس والسادس بمنح الطاعن العشرون نقطة المنصوص عليهم بنص المادة رقم (9) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها إدارج اسم الطاعن (مركز شباب تلا) بكشوف الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وطالبت الدعوى الثالثة التي قيدت تحت رقم 52023 لسنة 74 ق، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من المطعون ضده الأول (وزير الشباب الرياضة) في مواجهة باقي المطعون ضدهم، والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.