«نهضة بركان»: تربطنا علاقة وثيقة بالأهلي.. واستأنسنا اللعب دون جمهور

قال الحسين كتابي المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، إن الكرة المصرية والمغربية في صدارة القارة الأفريقية، «وبالتالي فإنها انتصرت على بعضها، وهذه هي كرة القدم، لأن فيها انتصار وتعادل و هزيمة».

وأضاف كتابي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد: «خزينة نادينا بها بطولتين فقط، هما كأس العرش، والكونفدرالية الأفريقية، فهذا حافز من أجل اللعب باستماتة وقوة على الظفر بكأس السوبر الأفريقي في مواجهة الأهلي غدا في الدوحة».

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي: «نؤمن باللعب وقواعده ونحترم جميع الحكام وليس أي شكاوى مننا ضد الحكام، وكون الأهلي نادي القرن فهذا لا يعني أن نهضة بركان فريق صغير، ولدينا من الإمكانيات البدنية والنفسية ما يؤهلنا لمواجهة الأهلي».

وأردف المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي: «ندافع عن حظوظنا ونؤمن بقدراتنا ولم يسبق لنا أن اعترضنا على أي تحكيم، ولم نلعب على تضييع الوقت، فنحن فريق نحترم قواعد لعبة كرة القدم، رغم أننا تعرضنا لظلم تحكيمي في أكثر من مناسبة».

وأكد أن فريقه جاهز لمباراة الأهلي بطل مصر وأفريقيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بغض النظر عن كل المؤثرات في المحيط الخارجي، مشددًا على أن فريقه تنافسي ويرغب في حسم هذا اللقب.

وواصل: «المواجهة ستكون صعبة للطرفين، ومن سيستغل الجزئيات الصغيرة هو من سيفوز، وبالتالي لا علاقة لهذه المباراة بتاريخ البطولة أو تاريخ الفريقين».

وأشار إلى أن الجمهور لم يرافق فريقه، لكن الرهان يبقى على الجالية المغربية المتواجدة في قطر، موضحا: «الفريق المصري مستأنس باللعب دون جمهور منذ فترة طويلة، والجمهور له دور كبير، لكن فريقنا استأنس اللعب دون جمهور وبالتالي الجماهير التي ستكون في قطر ستشجع فريقنا لا محالة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الفريق المحب للخصم».

وأوضح أن فريقه مرتبط ارتباطا وثيقا بالنادي الأهلي، كما أن المدافع المغربي بدر بانون الذي يلعب في صفوف الأهلي من نتاج مدرسة نهضة بركان، بحسب قوله.

ويلتقي الأهلي المصري نهضة بركان المغربي مساء الجمعة المقبلة، لتحديد بطل السوبر الأفريقي، بعدما نجح الأهلي في حصد لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، بينما نجح النادي المغربي في حصد لقب بطولة الكونفدرالية، بعدما تغلب في نهائي البطولة على نادي بيراميدز المصري بهدف نظيف.