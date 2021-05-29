تفاصيل طرد عامل وزوجته أبنائهم الخمسة من المنزل في الجيزة

كشف ملابسات مقطع فيديو تحت عنوان "رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بأوسيم" بالفحص أمكن تحديد الأسرة المعنية، وتبين أنهم، عامل رخام، ربة منزل، وأبنائهم الخمسة مقيمين بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة.

كما تبين وجود خلافات زوجية بين الزوجين، قام على إثرها الزوج بطرد زوجته من مسكن الزوجية، فتوجهت إلى مسكن أهليتها بدائرة المركز، عقب ذلك قام بطرد أنجالهما وتوجيههم إلى مسكن أهلية الزوجة، إلا إنها رفضت استقبالهم وطلبت منهم العودة إلى والدهم، ولم يجد الأطفال مأوى لدى والديهم فاستضافهم الجيران.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوجين، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تسليم الأطفال إلى جدتهم للأم، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، وأخد تعهد عليها بحسن رعايتهم.