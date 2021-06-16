مصرع شاب وإصابة شقيقه إثر تعرضهما لهجوم 4 مسلحين بدمياط

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه بمنطقة المحطة القديمة بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، بعد تعرضهما لهجوم مسلح وإطلاق أعيرة نارية عليهما .

ولفظ إبراهيم رجاء عبد الله، 26 عامًا، أنفاسه الأخيرة بعد إطلاق أعيرة نارية عليه من 4 مسلحين، لينقل لمستشفى الأزهر الجامعي، ومنها لمشرحة المستشفى التخصصي، فيما نُقل شقيقه «تامر» الذي أصيب بطلقات نارية بالقدم والذراع إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وهاجم 4 مسلحون قادمون من منطقة خارج نطاق كفر البطيخ الشابين إبراهيم رجاء عبد الله، 26 عامًا، وشقيقه «تامر»، حيث أطلقوا الأعيرة النارية عليهما مستقلين سيارة ملاكي، فيما هاجم أهالي القرية المسلحين وألقوا عليهم الحجارة في محاولة لحماية أبناء بلدتهم، وأصيب المسلحون ونقلوا لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكان المسلحيون حاولوا اختطاف شقيق «إبراهيم» فلم يجدوه، فحاولوا اختطاف شقيقيه الذين دافعوا عن أنفسهم بعصا خشبية، فقابلهم المسلحون بإطلاق النيران عليهمان ليتوفى أحدهما في الحال ويصاب شقيقه، فيما تحفظ الأهالى على المسلحين وقاموا بتسليمهم لقوات الأمن.

وانتقلت قوات مباحث كفر البطيخ، برئاسة الرائد محمود المنصوري للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث والوقوف على أسباب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بمهاجمة مسلحين لعدد من أبناء بلدتهم بالأسلحة النارية، واتنقلت قوات المباحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادثز