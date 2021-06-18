عاجل.. زلزال يضرب جنوب إسرائيل بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزال بلغت قوته 3.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الخميس، منطقة «ديمونة» جنوب إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن الزلزال يأتي في أعقاب زلزال آخر ضرب جنوب إسرائيل، أمس، وبلغت قوته 4.2 درجة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وضرب زلزال قوي، جنوب إسرائيل، أمس الأول الأربعاء، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن زلزالا بقوة 4.2 درجة ضرب جنوب إسرائيل على 68 كيلومترا شمال إيلات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار، كما شعر المواطنون في الأردن بالزلزال.