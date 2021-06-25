عاجل.. استعدادت أمنية مبكرة لتأمين لقاء الأهلي والترجي باستاد السلام
كتب:
محمد بركات
03:17 م | الجمعة 25 يونيو 2021
مباراة الأهلي والترجي
أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدًا السبت على ستاد السلام في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية.
ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعيبين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.
وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.