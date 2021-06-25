عاجل.. استعدادت أمنية مبكرة لتأمين لقاء الأهلي والترجي باستاد السلام

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدًا السبت على ستاد السلام في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية.

ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعيبين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الأفريقية للأمن والحراسة غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.