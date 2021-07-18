الأم ماتت.. إصابة أسرة كاملة في حادث بالعريش.. مكونة من 6 أفراد

أعلنت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، اليوم الأحد، أن قسم الاستقبال بالمستشفى، استقبل أسرة بالكامل مصابة بجروح وكدمات إثر تعرضها لانقلاب سيارة ملاكى بينهم سيدة متوفاة، وذلك بالقرب من قرية الروضة غرب العريش على الطريق الدولى العام.

وقالت المصادر، إن الآم توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، فيما يتم إسعاف الأب و5 من الأبناء، الذين تبين إصابتهم بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة في الجسم، فيما وصلت الأم جثة هامدة.

وأشارت إلى أن المصابين: هم محمد أحمد عبد القادر «الأب»، والأبناء: «محمود محمد أحمد، عبد الله محمد أحمد، أحمد محمد أحمد، مصطفى محمد أحمد، منة محمد أحمد»، فيما توفيت الأم منى محمد جاب الله.

وتم إبلاغ الجهات المعنية وذلك للتحقيق فى الواقعة ومعرفة أسباب الحادثة، واستخراج تصريح الدفن للزوجة، وعمل تقارير بحالة الأب والأبناء المصابين.