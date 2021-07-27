اليوم.. «جوتة» يرد على استفسارات المصريين الراغبين في السفر لألمانيا

أعلن المركز الألماني المصري للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن ندوة يقيمها معهد جوته؛ لراغبي السفر والعمل أو الدراسة في ألمانيا.

وقال مصدر مسئول بالمركز الألماني للهجرة والتوظيف، إنه يتم استقبال كافة الأسئلة التي تخص الوظائف والهجرة إلى ألمانيا، مضيفا أن الندوة تعقد، اليوم الثلاثاء، على برنامج زوم ميتيج الساعة 7 مساء.

وأضاف «المصدر» في تصريح خاص لـ الوطن، أنه معهد جوته القاهرة يجيب على كافة أسئلة المنضمين للحوار وذلك من خلال مشروعه «الحياة والعمل داخل ألمانيا»، حيث تقدم الندوة سلسلة من المقابلات مع مصريين يعيشون ويعملون في ألمانيا، يروون تحدياتهم وإنجازاتهم هناك وأيضا سيقومون بالرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالهجرة.