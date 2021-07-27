المؤبد لفني محمول بتهمة انضمامه لجماعة إرهابية

قضت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، الدكتور علي عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، في قضية محاكمة فني محمول على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم حاز وصنع مواد تدخل في حكم المفرقعات «كلورات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم ومخاليط ألعاب نارية»، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

قضية الجوكر

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المقاول الهارب محمد علي، و102 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 المعروفة إعلاميًا باسم «الجوكر» لجلسة 25 أغسطس المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، أمرت بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020، المعروفة بـ«الجوكر» للمحاكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت دعوى تسليم الهارب محمد علي من إسبانيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.

وقالت الدعوى إن المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته «المقاول الأجير محمد علي» سافر إلى إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، ومن الأحكام الصادرة ضد شركته.

وأشارت إلى أن الهارب محمد علي بث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلًا عن بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة، وما زال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظًا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دوليًا بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.