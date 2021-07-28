القضاء التونسي يعلن فتح تحقيق في تلقي الإخوان تمويلات أجنبية

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أن القضاء الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة نسمة التونسية أن من بين هذه الملفات «عقود مجموعات الضغط اللوبي» الذي تم إحالته مؤخرا إلى النيابة العامة لدى القضاء الاقتصادي والمالي.

وبعد دراسته، قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد كل من حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة.