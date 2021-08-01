رئيس «القابضة للمياه» يكرم العامل المثالي عن عام 2021

كرَّم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العامل المثالي من مختلف الإدارات والقطاعات بالشركة عن عام 2021.

العمل بروح الفريق بما يواكب اتجاه الدولة في البناء والتطوير

وقال رسلان إن مسابقة العامل المثالي التي نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة، هدفها خلال روح التنافس والجدية في تأدية المهام، والعمل بروح الفريق بما يواكب اتجاه الدولة فى البناء والتطوير.

المسابقة ضمت المتميزين في عملهم من ذوي الكفاءة والأداء المتميز

وأشار رئيس القابضه للمياه إلى أن المسابقة ضمت المتميزين في عملهم من ذوي الكفاءة والأداء المتميز من حيث الجودة والدقة والالتزام بالمظهر المشرف الذي يعكس صورة الشركة، واهتمامها بالمواطنين.

الاختيار وفقا لمعايير وشروط محددة لضمان الدقة

وأضاف رئيس القابضة للمياه أنه تم الاختيار وفقا لمعايير وشروط محددة لضمان دقة الاختيار، وتقديم بيان بالأعمال المميزة خلال فترة العمل، مشيرا إلى أنه تم اختيار 18 عاملا هذا العام من إدارات مختلفة تشجيعا للعاملين على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

تكريم العامل المثالي هي مسؤولية في المقام الأول يجب الحفاظ عليها

ووجَّه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين على مجهودهم، قائلا: «إن تكريم العامل المثالي هي مسؤولية في المقام الأول يجب الحفاظ عليها، أننا بأشد الحاجة إلى المتميزين».

كما وجَّه الشكر للعاملين بإدارة العلاقات العامة على مجهودهم في تنظيم تلك المسابقات التي تدعم العلاقة مع العاملين وتزيد روح الانتماء للعمل.

أهمية تطبيق معايير الجودة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطبيق معايير الجودة واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمحطات ومعامل مياه الشرب، ومراقبة جودة المياه في مختلف مراحل الإنتاج بدءا من المآخذ وحتى وصولها للمواطنين، تحقيقا لأهداف الشركة في تقديم خدمة متميزة للمواطن.