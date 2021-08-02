قصة البابا تيموثاوس الأول.. البطريرك الـ22 للكنيسة الملقب بـ «الفقير»

يحيي الأقباط الأرثوذكس، في صلواتهم بالكنائس، اليوم الاثنين، تذكار وفاة البابا تيموثاوس الأول، البطريرك الثاني والعشرون في تاريخ بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحسب السنكسار الكنسي، وهو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

البابا تيموثاوس الأول

فحسب السنكسار الكنسي، يوافق اليوم الاثنين، 26 أبيب لعام 1737 قبطي، وفي مثل هذا اليوم عام 101 قبطي، الموافق 385 ميلادي، توفي البابا تيموثاوس الأول، البطريرك الثاني والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية.

وبحسب السنكسار الكنسي، فإن هذا البطريرك كان تلميذاً للبابا أثناسيوس الرسولي البطريرك العشرين في تعداد بطاركة الكرازة المرقسية، وكان يُلقب بـ «الفقير» لأنه باع أملاكه ووزعها على الفقراء، ورسمه البابا أثناسيوس قساً، وكان من معلمي مدرسة الإسكندرية، وقد اصطحبه البابا أثناسيوس معه في (مجمع صور)، وهناك كشف المكيدة التي دبرها أعداء البابا عندما اتهموه بأنه فعل الخطية مع امرأة، وذلك أنها عندما اشتكت ضد البابا، وقف تيموثاوس وقال لها: «هل أنا الذي فعلت معك هذا الفعل؟» فأجابت: نعم أنت أثناسيوس، عندئذ ظهرت براءة البابا أثناسيوس بواسطة هذا القس الحكيم.

من هو البابا تيموثاوس الأول؟

ويشير السنكسار إلى أنه بعد وفاة البابا بطرس الثاني، اجتمع رأى الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختيار هذا القس ليكون بطريركاً، فرسموه يوم 17 برمهات سنة 95 قبطي الموافق 379 ميلادي، بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فاهتم بالعمل الرعوي ووعظ الشعب وتعليمه وتحذيره من البدعة الأريوسية، كما اهتم بالرسائل الرعوية لشعبه، وترميم الكنائس.

ويذكر السنكسار، أنه لما انعقد المجمع المسكوني الثاني بالقسطنطينية سنة 381 ميلادي، مضى هذا البابا لمحاكمة مقدونيوس، وكذلك سابليوس وأبوليناريوس، وقد أطلق الإمبراطور ثيئودوسيوس الكبير على هذا البابا لقب «القديس».

وتوفي البابا تيموثاوس الأول، البطريرك الثاني والعشرون من بطاركة الكرازة المرقسية، بعد أن قضى على الكرسي المرقسي ست سنوات وأربعة أشهر وستة أيام.