إجراءات الترخيص لشركات إلحاق العمالة.. 5 أوراق مطلوبة

يسعى بعض الأشخاص إلى إنشاء شركة خاصة للتيسير على الشباب في الحصول على فرصة عمل أو وظيفة، وفي نفس الوقت تكون بمثابة مصدر دخل له، وهذا يتطلب القيام ببعض الإجراءات من أجل الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج.

واعتبارًا من بداية شهر أغسطس الجاري فُتح باب تقديم طلبات إنشاء والحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة في القرار الصادر رقم 117 لسنة 2021، بشأن التصريح للإدارة المختصة بشؤون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان عام الوزارة بقبول هذه الطلبات للشركات، والتي يقع مقرها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، ويستمر تقديم الطلبات لمدة شهر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات الحصول على ترخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وأهم الاشتراطات التي يجب توافرها في مقر الشركة، وفقًا لما حددته اللائحة المنظمة لإلحاق المصريين في الداخل والخارج، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.

إجراءات الحصول على ترخيص

- يتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب على النموذج المُعد بذلك، مع تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها.

- تقديم بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم.

- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين.

- تقديم صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية، أو العائلية، لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين بالشركة.

- سداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح وزارة القوى العاملة، يرفق مع طلب الترخيص يمنح الترخيص، ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

شروط الحصول على ترخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج

1- يشترط أن يكون هناك مقرًا دائمًا ومستقلًا للشركة، لا تقل مساحته عن 80 مترًا مربعًا، ويُسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل.

2- يجب أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل أو الخارج في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه، ولا يجوز أن تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص.

3- الإعلان عن اسم الشركة ومواعيد العمل بها، وذلك مراعاة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل.