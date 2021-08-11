وقف إمام ومفتش وعامل بالأوقاف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، وقف الشيخ معوض فكري معوض الأفندي إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات في خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي.

جاء قرار وزير الأوقاف بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية، والمرفوعة من القطاع الديني، بناء أيضًا على المذكرة المقدمة من الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

كما أصدر الوزير قرارا، اليوم، بوقف كل من أحمد حسين علي منصور، مفتش، وهندي حسان صالح عبود، عامل بمديرية أوقاف القاهرة، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليهما من مخالفات، وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي.