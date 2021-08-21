الجندي يطالب باحتواء طلاب الثانوية: من يذاكر وسط المهرجانات وتيك توك «خارق للطبيعة»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن تفاوت العقول بين البشر أمر طبيعي وسنة من سنن الكون، وعلى أولياء الأمور ألا يعنفوا أبناءهم حال عدم تفوقهم في الدراسة، سواء في الثانوية العامة أو غيرها في أمور الحياة، حتى لا يصاب الأبناء بحالة من الإحباط واستمرارهم في حالة الفشل.

تفاوت العقول بين البشر أمر طبيعي وسنة من سنن الكون

وطالب «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي »، اليوم، أولياء الأمور بمساعدة أبنائهم ومد يد العون لهم وإخبارهم أن نتيجة الشهادة الثانوية ليست نهاية الكون، معلقا «اللي يذاكر في جو من الكافيهات والمهرجانات والساحل الشمالي والتيك توك ده خارق للطبيعة.. اعمل اللي عليك ومتصدعناش بقى الأمر كله لله».

بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب ضد وزارة التعليم

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض أولياء الأمور يستخدمون أبناءهم وقودًا في الحرب التي بينهم وبين التربية والتعليم، وهذا أمر مرفوض، إذ يتعمد بعض الأهالي أن يزرعوا في نفوس أبنائهم «المظلومية»، بعد عدم تفوقهم الدراسي، موضحًا أن ذلك يجعل الطالب يستمر في الفشل نظرًا لعدم بحثه عن الأسباب التي أدت به إلى هذه النتائج.

مَن تفوق في الثانوية العامة فهو توفيق من الله

وواصل: «من تفوق في الثانوية العامة ليس بمجهوده وإنما بتوفيق من الله، ملكة أعطاها الله سبحانه وتعالى للطالب النبيه وعلى الطالب أن يشكر الله عليها، ازرعوا الأمل في نفوس أبنائكم واجعلوهم متفائلين بالمستقبل ولا تقطعوا الأمل في الله عز وجل».