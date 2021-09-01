الثلاثاء المقبل.. بدء الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية

تستعد الوزارات والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة وخصوصاً الوزارات الخدمية لتلقي مستحقاتها لدى المواطنين عبر وسائل الدفع الإلكتروني بداية من الثلاثاء المقبل الموافق لـ 7 سبتمبر المقبل.

الجهات الحكومية جاهزة لاستقبال مدفوعات المواطنين أونلاين

وقال حمدي حسني، مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية، لـ«الوطن»، إن جميع الجهات الإدارية والخدمية بالدولة أصبحت على استعداد كامل لتلقي مدفوعات ومستحقات التي على المواطنين لصالح المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو استخراج الأوراق الرسمية بالمصالح الحكومية المختلفة.

أكثر من 500 جنيه الدفع الإلكتروني أو نقداً بالغرامة

وأضاف «حسني» أنه منذ الثلاثاء المقبل لن يتم قبول المبالغ أكثر من 500 جنيه نقدا (كاش) من المواطنين بعد أن وفرت الحكومة ممثلة في وزارة المالية كل الوسائل لتنظيم عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتابع «حسني» أنه لا نية لتأجيل التطبيق الفعلي للقانون رقم 18 لسنة 2019 في سبتمبر بعد التأجيل لمدة 6 أشهر في الفترة من مارس حتى 7 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن المبالغ الأقل من الـ 500 جنيه يمكن دفعها كاش، وأتاح القرار دفع المبالغ الأكثر من 500 جنيه كاش بشرط تحمل غرامة بنسبة 1% عن كامل المبلغ المدفوع كاش، كما استثنى القرار بعض المناطق الجغرافية من تطبيق هذا القانون بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لافتاً إلى أن القرار يأتي في إطار خطة الشمول المالي التي تتولاها الدولة منذ عام 2015 وتتناغم مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى أن تفعيل تلك الخطوة أصبحت ضرورة لا محالة في إطار التعامل مع ‏الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، خصوصاً أن الدولة أمهلت المواطنين والجهات الإدارية والخدمية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق الأوضاع منذ 7 مارس وحتى سبتمبر المقبل.