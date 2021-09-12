رغم قرار الوقف.. شاكوش يحتفل بتحقيق كليب «حبيبتي» 88 مليون مشاهدة

احتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش مع جمهوره عبر موقع الصور والفيديوهات انستجرام تحقيق كليب «حبيبتي» 88 مليون مشاهدة، حيث علق قائلا «وفاضل حاجات بسيطة لـ 100مليون لايك».

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وقد تصدر الكليب التريند خلال الساعات الأولى من طرحه التريند في عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

كما كان الكليب التجربة الغنائية الأولى للفنانة ياسمين رئيس، بعد نجاحها في دور الفتاة الشعبية خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة».

كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي، أفتحي شباكك أنا جيت

أنا واقف تحت البيت

مش هعمل زيطه وسيط، وحشتيني

بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه

طب بصي يا بنت الإيه، مش هحلك بلاغيكي، قولتلك بهوايا لو مش جايه معايا هعمل ألف جنايه

هقلب زومبي أنا جايلك، وبقولك وحشاني، أنتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي أم عيالي

اسم الله، محروسه من العين ما شاء الله يا غزال بيطل الطله كعبك مرسوم بالحنه، يا أميره شغلاني، ومن العالم وخداني حضنك لاقيته مكاني

لو غيبتي عني بعاني، يا روح قلبي بالعافيه، أنا جوه في منطقتكوا أقف تحت بيتيك وبسمع حتتك، أنتي تخصينيمن الآخر، اللي يقربلها أو يجي يوم عندها هخطفه في وقتها، أنا دمي حامي روحي، أفديكي بروحي بس أوعي تروحي

أنا كل طموحي دبلة خطوبه قلبي، أنتي نبض قلبي وحياتي أنتي يا بطل منطقتي، يا جميله كتكوته، يا كريمه على بسكوته جرينوڤ ومش مقروطه

قمر، چيلي وقطوطه، يا عسليه

مملكتي، والباقي كله جواري

أنتي اللي جوه خيالي أخدتي كل حناني، يا نن العين ما يصحش، في الرايحه وفي الجايه عينك تيجي عليا

مش هاجي بالملاغيه والمرزايه»

أزمة حسن شاكوش

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبى، رضا البحراوي،حدث بينهم ازمة مؤخرا بعد إساءات متبادلة بينهم في أحد الحفلات التي جمعتهما بالساحل الشمالي والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وبناء علي هذا الخلاف عاقبت نقابة المهن الموسيقية «شاكوش» بالإيقاف لأجل غير مسمى، بينما عاقبت «البحراوي» بمنعه من الغناء لمدة شهرين، مع إلزامه بدفع راتب فرقته طيلة مدة الإيقاف.