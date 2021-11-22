بالأسماء.. إصابة 19 شخصا في انقلاب أتوبيس بالساحل الشمالي

أصيب 19 مواطنا بإصابات متفرقة، منذ قليل، إثر انقلاب أتوبيس بين قرية مارينا بالساحل الشمالي، على الطريق في اتجاه إسكندرية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة والإدارة العامة للمرور اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء المصابين في حادث أتوبيس الساحل الشمالي

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي المصابين وجرى تقديم العلاج اللازم لهم والخدمات الطبية وهم: أحمد غانم غانم 46 سنة من البحيرة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويسري عبدالفتاح أحمد 59 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالذراعين والفقرات القطنية والعنقية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورجائي محمد فتح الله 48 سنة من كفر الشيخ مصاب باشتباه pc اشتباه كسر بالفقرات القطنية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «محمد علي السيد محمد 50 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه pc اشتباه كسر بالساق اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عاطف شحاتة 34 سنة من كفر الشيخ اشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعاطف شحاتة عبدالحميد 55 سنة، كفرالشيخ واشتباه pc واشتباه خلع بالكتف اليمنى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومسامح حسام إبراهيم 64 سنة القاهرة اشتباه pc اشتباه كسر بالضلوع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد بكر محمد 24 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالضلوع كدمات وسحجات متفرقه بالجسم».

بالإضافة إلى «حمد سيد برنس 20 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومختار صبري مختار 30 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر قناوي حمودة 32 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعرفات شوقي عبد القوي 40 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية والذراع اليسرى كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

كما أصيب «كريم عبد الناصر هلال 26 سنة من القاهره مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالزراع الأيسر كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعبد العال عبدالله عبد العال 60 سنة الحمام مصاب باشتباه pc اشتباه كسر بالضلوع كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد ياسين محمود 40 سنة من سوهاج مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومختار صبري مختار 26 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعلي ياسين محمود 21 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالرحمن محمد عبدالجيد 21 سنه من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحسين عبداللاه عبدالرحيم 33 سنة من القاهرة مصاب باشتباه pc كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

الشرطة تعاين الحادث في الساحل الشمالي

وانتقل ضباط قسم شرطة العلمين وضباط المرور إلى موقع الحادث، وجار التعرف على أسباب وملابسات وقوعه وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.