بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. تحديث قاعدة البيانات لصرف منحة رمضان

وجّه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة في المحافظات بمواصلة الاستمرار في تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بنطاق محافظاتهم، والعمل على التحديث المستمر لبيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة من قبل، في إطار خطة واستراتيجية الدولة لتكوين قاعدة بيانات شاملة ورسمية دقيقة عن العمالة غير المنتظمة، لاستمرار تقديم الرعاية الكاملة لهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا .

توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة

وكشفت مصادر مسئولة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الهدف من عمليات الحصر لـ العمالة غير المنتظمة، صرف منحة رمضان والعيدين، مع بدء العد التنازلي لهذه المناسبات، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة ولائقة للعمالة غير المنتظمة.

2.6 مليون حجم العمالة غير المنتظمة الرسمية في المحافظات

وأوضحت المصادر أن حجم العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في سجلات مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، تتراوح ما بين 2.5 و2.6 مليون عامل غير منتظم، في الوقت الذي يتراوح فيه إجمالي عدد العمالة غير المنتظمة، بمختلف أنحاء الجمهورية ما بين 12 و15 مليون عامل غير منتظم .

الوزير يشدد على توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه وزير القوى العاملة على مديري المديريات، بضرورة أن تقوم المديريات باستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهن الفعلية التي يعمل بها العامل غير المنتظم على أرض الواقع، من أجل توفير الرعاية لهذه الفئة صحيا واجتماعيا وتأمينا، تمهيدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة للرعاية، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما شدد الوزير على ضرورة متابعة أوضاع هذه الفئة أولا بأول، والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجههم، ووضع ضوابط حال رغبة البعض منهم تغيير المهنة، لكي يتم تغييرها في السجلات الرسمية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.