الوجه الآخر لـ كيكي نيلسون زوجة سيد رجب.. مؤلفة كتاب «فن تلاوة القرآن»

انتشر اسم كيكي نيلسون، زوجة الفنان سيد رجب السابقة، بين منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وذلك بعد منشورها الذي تطرقت خلاله إلى المشاكل مع طليقها، وهو ما دفعه إلى إصدار بيان صحفي عبر مكتب المحامية أميرة محمود بهي الدين، ينفي فيه كل ما تطرقت له زوجته السابقة، مؤكدا على أن الأمر بينهما وصل إلى ساحات القضاء.

كيكي أو كريستينا نلسون لها إسهامات عديدة هامة بعيدا عن علاقتها بالفنان سيد رجب، وهو الأمر الذي ألقت الكاتبة والشاعرة إيمان مرسال، الضوء عليه عبر حسابها على «فيسبوك»: «كريستينا نلسون هي مؤلفة الكتاب الهام (فن تلاوة القرآن)، وقد صدرت طبعته الثانية عن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2001».

كريستينا نلسون تقدم محاضرات عالمية للمهتمين بالتلاوة القرآنية

وأضافت: «ستجدون مقالاتها منشورة في بعض أهم الدوريات الأكاديمية المُحكّمة، كما ستعرفون أنها ما زالت تقدم محاضرات حول العالم للمهتمين بالتلاوة القرآنية من المسلمين وغير المسلمين».

سيد رجب عن زوجته الأمريكية: «هي السبب فيما أنا عليه الآن»

وتحدث الفنان سيد رجب في عدد من اللقاءات التليفزيونية السابقة عن زوجته الأمريكية كريستينا نلسون، إذ أكد على أنها السبب الرئيسي لما وصل له الآن، وذلك وفقا لتصريحاته في برنامج «فحص شامل» مع الإعلامية راغدة شلهوب: «منحتني الطاقة والأمل، ولقيت توافق معاها على مستوى ممكن أكون مالقيتوش في زوجتي الأولى».

وروى سيد رجب أنه تعرف على زوجته الثانية عندما كانت تعمل في المؤسسة التي تمول الفرقة المسرحية التي كان ينتمي إليها، ومنحته الطاقة والثقة لتحقيق حلمه، على حد تعبيره.