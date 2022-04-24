شارع الحكايات.. «بين السرايات» من سكن الملوك إلى منطقة شعبية بحي الدقي

بالقرب من جامعة القاهرة العريقة، كانت منطقة القصور الأميرية التي تحولت بمرور الزمن إلى منطقة شعبية باسم «بين السرايات»، في حي الدقي، وهي المنطقة التي اكتسبت شهرة واسعة بين سكان محافظة الجيزة وتم تخليدها في المسلسل الشهير «بين السرايات»، الذي عُرض في رمضان 2015، دون أن يعرف المصريون سبب تسميتها.

«بين السرايات»، هي إحدى المناطق الشعبية بمحافظة الجيزة، وسميت بهذا الاسم لأن المنطقة كانت تقع بين قصر البرنس «حسين كامل»، ابن الخديوي إسماعيل، وهو القصر الذي تم تخصيصه لبناء كلية الفنون التطبيقية بجامعة القاهرة، وقصر أخيه الأمير «حسن إسماعيل»، بناصية شارع ثروت.

ذكريات سكان منطقة «بين السرايات»

سكان منطقة «بين السرايات»، يشعرون بالفخر لانتمائهم لتلك المنطقة التاريخية، وهو ما أكده «رأفت حسني»، صاحب الـ 58 عاما، لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر لأنه من سكان تلك المنطقة التي تعد من أهم المناطق الشعبية بحي الدقي: «منطقة بين السرايات دي كانت منطقة الملوك والأميرات وليا فخر أني من المنطقة دي ومقدرش أسكن في مكان غيرها».

أما عن سبب تسميتها بهذا الاسم، فأوضح صاحب الـ 58 عاما: «زمان كان المنطقة فيها 3 سرايات واحدة في الجامعة ومكانها كلية الفنون التطبيقية، وكان فيه اسطبل خيل ملك الملكة نازلة والملكة فريدة اللي هي دلوقتي حديقة الأورمان وكان في سرايا تالتة اللي هي حاليا مدرسة ابتدائية في المنطقة هنا»، لافتا إلى أن سكان المنطقة أكثرهم مغتربين خاصة بعد زلزال 1992.

روحانيات رمضان في منطقة «بين السرايات»

تعليق زينة رمضان وتوزيع ما يسمى بالطبق «الداير»، يعد من أهم الأجواء الرمضانية التي تتميز بها منطقة «بين السرايات»، حيث يقوم سكان المنطقة بتبادل مختلف أنواع المأكولات بينهم: «بنعلق الزينة هنا في المنطقة والأطفال بتلعب في رمضان بالفوانيس وبنبعت طبق لجيرانا فيه كنافة والجارة بترد الطبق مليان وحاجات جميلة».

وأشار «عاطف سعيد»، صاحب الـ 65 عاما إلى أن منطقة «بين السريات» تتميز بكثرة المكتبات ومحلات أجهزة الكمبيوتر، نظرا لتواجدها أمام جامعة القاهرة: «أكثر حاجة هنا في المنطقة هي المكتبات وأجهزة الكمبيوتر والمذكرات عشان طلبة الجامعة هنا»، مشيرا أنهم يعيشون على الود والاحترام بينهم ويستقبلون ليالي رمضان بتعليق الزينة: «كلنا بنعلق الزينة هنا وبنشم ريحة الشوارع فيها رمضان».