قصة طريفة لمؤسس مركز التميز للجينوم فاز بسببها بـ100 ألف دولار

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة ومؤسس مركز التميز للجينوم، تفاصيل حصوله على جائزة الاتحاد الأفريقي، قائلا: «منحة ربانية ومكنتش عامل حسابها خالص، ودي جايزة ليها قصة لطيفة جدا».

يوم سفري كان يتزامن مع جمعة الغضب

وأضاف «شقير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه وجد إعلان عن جائزة في جامعة المنصورة فقرر التقدم لها، ولكنه نسي أمرها، وبعد فترة تواصل معه الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين نائب رئيس الجامعة وقتها، قالي: «سلك ودانك واسمعني كويس.. تصدق إنك كسبت 100 ألف دولار».

وتابع: «ده كان رقم مرعب بالنسبة ليا، مكنتش أعرف ساعتها يعني إيه الدولار ولا اتعاملت معاه ساعتها، وبعد فترة افتكرت إني قدمت ورقي لجائزة الاتحاد الأفريقي، ولقيت واحد بيكلمني من إثيوبيا مقر الجائزة واتفقنا على يوم لتنظيم حفلة وتحصل على الجائزة و100 ألف دولار».

وواصل: «اليوم اللي اتحدد فيه لسفري كان يوم 28 يناير 2011 جمعة الغضب آنذاك، فطلعت أنا وزوجتي على الطريق الدائري لقيت ناس طالعالي في كل مكان كنا في حالة رعب، ووصلنا المطار قالولي إيه اللي جايبك الدنيا بايظة؟ قولتله مش همشي، في الآخر روحت قعدت في جامعة جنب المطار أذكر ربنا».

سافرت أثيوبيا بطائرة وزير الخارجية

وأوضح أن حركة الطيران توقفت فجأة حتى وجد الإذاعة الداخلية للمطار توجه رسالة له: «لقيت الإذاعة بتقولي المتوجه إلى أديس أبابا بضرورة توجهه للبوابة»، لافتا إلى أن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية آنذاك وكان متوجها للحضور اجتماع في أثيوبيا، فجرى ضم المسافرين لأديس أبابا للذهاب بطائرته.

وأكد أنه حضر الاحتفال 40 رئيس دولة، «كان موقف رائع وجميل لكن لم يأخذ الزخم الإعلامي، دي أكبر جائزة على مستوى الاتحاد الأفريقي».