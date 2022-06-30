«من جنيه لـ10».. رسوم جديدة تفرضها البنوك اعتبارا من غد الجمعة

تدخل قرارات البنك المركزي المصري، بشأن رسوم وعمولات السحب والاستعلام والتحويلات البنكية، في الساعات الأولى من صباح يوم غدٍ الجمعة 1 يوليو 2022، حيز التنفيذ، بعدما قرر «المركزي» أمس الأربعاء، أن يكون اليوم الخميس 30 يونيو هو المتمم لقرارات الإعفاء من رسوم ماكينات الصراف الآلي.

5 جنيهات على الأكثر

تشمل القرارات التي تدخل حيز التنفيذ غدا، فرض عمولة بحد أقصى 5 جنيهات على كل عملية سحب نقدي من ماكينة صراف تتبع بنوكاً أخرى، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف التي تتبع بنوكاً أخرى لـ4 آلاف جنيه في العملية الواحدة.

إعفاء رسوم وعمولات التحويلات البنكية

تتضمن القرارات إعفاء العملاء من رسوم وعمولات التحويلات البنكية التي تتم عبر شبكة الدفع الفوري والإنترنت والموبايل البنكي لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، ومواصلة البنوك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا طوال هذه الفترة، وكذلك إعفاء المواطنين من سداد رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مسبقاً «اللاتلامسية».

تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني مجاناً لأول مرة

وستواصل البنوك بموجب القرارات الجديدة، إلغاء الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عند تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت «E-Commerce» لأول مرة طوال الشهور الستة المقبلة.

التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة

ستعمل البنوك على قبول إجراء التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى بشكل مجاني لجميع العملاء، مع إعفائهم من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، بموجب القرارات.

من جنيه إلى 10 جنيهات للتحويل من «المحفظة»

سيفرض «جنيه واحد» عمولة على كل عملية تحويل تتم بين محفظة إلكترونية وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى عمولة تحويل بحد أقصى 10 جنيهات «0.5%» على المبالغ المحولة من محفظة إلكترونية إلى أخرى تتبع مقدم خدمة آخر.