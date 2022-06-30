والدة شيماء جمال: المتهم تزوجها مشهورة ولم يضف لها أي شيء

عبرت والدة شيماء جمال، عن رغبتها في القصاص العادل بإعدام الزوج قاتل ابنتها، لافتة إلى الغدر الذي وقع على ابنتها، إذ إنه لا توجد سيدة في الدنيا تأخذ حذرها من زوجها، لأنه من المفترض أن يكون الزوج مصدر الأمان لزوجته.

والدة «شيماء»: تزوج ابنتي مشهورة ولم يضف لها أي شيء

وأضافت والدة «شيماء» في حوار لتلفزيون «الوطن» أن شيماء لم تحصل من زوجها على أي شيء، إذ تزوجها وهي تعمل، ولها ذمتها المالية المنفصلة، كما أنها مشهورة ومعروفة، منوهة بأن زوجها لم يضف لها أي شيء، وأن زواج ابنتها منه كان للأمان الذي لم يتحقق مع الزوج.

الأم: «طول عمرها في بؤها معلقة دهب»

وتابعت «الأم» «طول عمرها في بؤها معلقة دهب، طول عمرها عندها التمليك، والعربيات، وهي في الثانوي جبتلها عربية bmw، وكان لديها سائق خاص».

والدة «شيماء» تحذر الشباب من تداول المعلومات المغلوطة

وردت على الادعاءات بأن خلاف شيماء مع زوجها كان ماليًا، موضحة أن هؤلاء المدعين لم يعيشوا معهما لمعرفة حقيقة ذلك، موضحة أنها كأم للضحية لم تعلم شيئا عنه، مناشدة المجتمع بضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المغلوطة، محذرة كل شاب أو فتاة من تداول هذه المعلومات لأنهم قد يصبحوا مكان ابنتها الضحية في يوم من الأيام.