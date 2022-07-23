عودة الاحتفالات بمولد «سلطان الصعيد» فى أبوتيج بعد إلغائها عامين بسبب كورونا

تشهد مدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، بدء الاحتفال بمولد السُلطان الفرغل كل عام من شهر يوليو، بالذكر وليالي الإنشاد الديني لكبار المنشدين في الصعيد.

ويستقبل العارف بالله السيد أحمد الفرغل الشهير بـ «سُلطان الصعيد» زواره من أنحاء الجمهورية في مثل هذا الموعد سنويا، حيث تمتلئ ساحة الميدان بالآلاف من مريدينه بالخدمات التي تقدم للزائرين الولائم في جو من الروحانيات والاحتفالات الشعبية.

عودة الاحتفالات بعد إلغائها عامين

وتأتي عودة تلك الاحتفالات بعد إلغائها قرابة عامين بعد انتشار كورنا، وحفاظا على أرواح المواطنين حتى جاء قرار مجلس الوزراء ووزارة الاوقاف المصرية بقرار فتح الاضرحة لتعود الأجواء إلى طبيعتها مع اتخاذ الاجراءات والضوابط الاحترازية التى نبهت إليها وزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لعودة الانتشار للفيروس مرة اخرى.

سيرة سلطان الصعيد

يقول مصطفى الشريف من أشراف أبوتيج إن سلطان الصعيد يتصل نسبه إلى سيدنا الحسن من ناحية الأب، وأمه من أحفاد سيدى أبو الحجاج الأقصرى ويتصل نسبه بسيدنا الحسين من ناحية الأم.

ويضيف «الشريف» أن «الفرغل» له ألقاب عديدة معروف بها، أشهرها السلطان الفرغل، سلطان الصعيد، سلطان المجاذيب، سلطان الأولياء، أبو مجلى، أبو المعالى، أبو أحمد، مجمع الأحباب والعديد من الالقاب التى يطلقها عليه رواده.