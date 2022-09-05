اعرف معنى علامة «سش» في اللغة المصرية القديمة.. «قلم بردي ومحبرة»

تحت عنوان «اللغة المصرية القديمة»، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التي أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإلقاء الضوء على أهم علامات ورموز الكتابة الهيروغليفية.

200 عام على فك رموز الكتابة

يأتي ذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

معنى علامة «سش»

تمثل هذه العلامة أدوات الكتابة المُكونة من قلم بردي، ومحبرة، وإناء صغير يربطهم جميعا حبل، وجاءت كعلامة ضمن كلمة «سشو» بمعنى «الكتابات».

أما الدائرتين الصغيرتين بداخل المحبرة فهما لوضع الحبر الأحمر والأسود بداخلهما.

وظهرت هذه العلامة في أيدي الكتبة أو معلقة على أكتافهم منذ العصور الأولى للحضارة المصرية القديمة، وأشهرها لوحات النبيل «حسي-رع» المُمثلة في هذا المنظر.