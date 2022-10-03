قانوني يكشف إجراءات عمل محضر تبديد المنقولات الزوجية.. اعرف العقوبة

تبديد قائمة المنقولات الزوجية هي الخلاف الأكثر جدلا داخل محاكم الأسرة، كما تعد جريمة من أحد الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، كما أعطي الزوجة الحق في التبليغ وتحرير محضر ضد الزوج المتهم بتبديد المنقولات غير المملوكة له، وأنه يلزم بردها حال طلبها.

وخلال هذا التقرير يشرح «الوطن»، ما هي إجراءات عمل محضر تبديد المنقولات الزوجية وعقوبتها؟، حسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

قال المحامي إن قانون العقوبات المصري حدد في المادة 341 و342 لقائمة المنقولات الزوجية، وذلك بالتأكيد على أن المشرع استعان بالقانون الجنائي وقام بتجريم بعض العقود، ومنها ما تتأخذ تحت مظلتها قائمة المنقولات الزوجية.

إجراءات عمل محضر تبديد المنقولات الزوجية

1- تقوم الزوجة بعمل توكيل للمحامي المختص بالأحوال الشخصية الذي وكأنه.

2- تقوم بإرفاق نسخة مصورة من قائمة المنقولات الزوجية وتقوم بتقديمها.

3- تقوم الزوجة بالتوجه لقسم الشرطة التابع له وتقديم المستندات الآتية:

المستندات المطلوب تقديمها

1- تقوم الزوجة بإرفاق صورة من التوكيل الذي تم عمله للمحامي، وأيضًا إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية لها

2- وتقوم بإرفاق نسخة من الكارنية الخاص بالمحامي الذي وكلته.

3- تقوم الزوجة بالحصول على محضر تبديد المنقولات الزوجية، جاهز وكتابة كافة البيانات الموجودة.

4- بعد تحرير المحضر تقوم الزوجة بالحصول على رقم المحضر الذي تم عمله.

عقوبة تبديد المنقولات الزوجية

أما عن عقوبة الزوج الذي تعمد التصرف في المنقولات الزوجية بعامة بعدم ملكيته لتلك المنقولات، قال «حمودة» إن المشرع حدد له عقوبة الحبس، وذلك لكل من قام بتبديد المنقولات الزوجية، وذلك كصورة خاصة بجريمة خيانة الأمانة التي وردت بالمادة 341 عقوبات، ويمكن أن تصل للحبس لمدة 3 سنوات وتقع عليه غرامة.