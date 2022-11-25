الاتحاد التونسي للشغل لقناة القاهرة الإخبارية: كان لنا دور الطليعة في الثورة

قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة تأسست على أيدي خيرة أبناء تونس سنة 1946 بقيادة الشهيد فرحات حشاد، الذي اغتالته يد الاستعمار الفرنسي.

«الشفي»: الاتحاد العام للشغل كان له الدور الطلائعي في الثورة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد العام للشغل كان له الدور الطلائعي في الثورة من خلال تنظيم صفوف العمال والمواطنين وكان شعارهم هو الاستقلال.

وتابع أنه يوم 17 ديسمبر 2010 كان هناك عملية اعتداء على أحد الباعة الجائلين في مدينة سيدي بوزيد، وكانت صدمة لكل التونسيين خاصة أبناء سيدي بوزيد، وكان رد الفعل قوي من أبناء المدينة.